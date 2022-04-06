«Ужасающие кадры». Шольц публично обвинил войска РФ в зверствах против украинцев в Буче 6 апреля, 18:22 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner/Pool)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что был шокирован событиями в украинском городе Буча и публично обвинил в военных преступлениях войска РФ. Об этом сообщает Die Welt.

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«Ужасающие кадры из Бучи глубоко потрясли всех нас. Российские солдаты убивали украинских мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков, прежде чем уйти», — сказал он во время выступления в Бундестаге.

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Он резко отверг заявления Кремля о том, что кадры из недавно освобожденных украинских городов являются фальшивыми.

«Убийство мирных жителей является военным преступлением», — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что войска РФ продолжают убивать мирных украинцев, и добавил, что к сожалению, следует ожидать, что в ближайшем будущем можно будет увидеть больше таких кадров из других освобожденных от оккупантов мест.

«Нашей целью должно быть, чтобы Россия не выиграла эту войну», — подчеркнул он.

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После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили не менее 340 человек.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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