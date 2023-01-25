Главное — «избежать эскалации». Шольц прокомментировал решение о поставке Leopard 2 Украине 25 января, 15:05 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

На фоне решения Германии отправить Украине танки Leopard 2 немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в парламенте, что отправлять оружие в Украину — правильно, однако нужно избежать «эскалации» войны.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, перед прибытием в парламент он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Причиной вызовов, с которыми мы сталкиваемся, является страшная агрессивная война против Украины. Ужасная война, в которой принципы, о которых мы договорились в Европе, были поставлены под сомнение», — сказал он.

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Канцлер заявил, что из-за войны ему «пришлось порвать с тем», что делали в Германии на протяжении десятилетий, намекая на тот факт, что немецкие боевые танки впервые будут сражаться на поле боя в Европе со времен Вторая мировой войны.

Шольц добавил, что в Германии есть много граждан, которые обеспокоены этим решением.

«Пожалуйста, доверьтесь нам, доверьтесь правительству, мы продолжим работу на международном уровне. Мы сделали поддержку возможной без увеличения рисков в неправильном направлении», — сказал он.

Фото: NV

По мнению канцлера, в вопросе поставки танков Германии действовать в одиночку было бы неправильно.

«Было бы очень серьезной ошибкой принять одностороннее решение, важно работать вместе с другими». — сказал он.

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

Танки Leopard 2 для Украины

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.



По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.



До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.



Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.



Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.