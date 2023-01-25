Главное — «избежать эскалации». Шольц прокомментировал решение о поставке Leopard 2 Украине

25 января, 15:05
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

На фоне решения Германии отправить Украине танки Leopard 2 немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в парламенте, что отправлять оружие в Украину — правильно, однако нужно избежать «эскалации» войны.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, перед прибытием в парламент он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Причиной вызовов, с которыми мы сталкиваемся, является страшная агрессивная война против Украины. Ужасная война, в которой принципы, о которых мы договорились в Европе, были поставлены под сомнение», — сказал он.

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Канцлер заявил, что из-за войны ему «пришлось порвать с тем», что делали в Германии на протяжении десятилетий, намекая на тот факт, что немецкие боевые танки впервые будут сражаться на поле боя в Европе со времен Вторая мировой войны.

Шольц добавил, что в Германии есть много граждан, которые обеспокоены этим решением.

«Пожалуйста, доверьтесь нам, доверьтесь правительству, мы продолжим работу на международном уровне. Мы сделали поддержку возможной без увеличения рисков в неправильном направлении», — сказал он.

NV
Фото: NV

По мнению канцлера, в вопросе поставки танков Германии действовать в одиночку было бы неправильно.

«Было бы очень серьезной ошибкой принять одностороннее решение, важно работать вместе с другими». — сказал он.

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

Танки Leopard 2 для Украины

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.

По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.

Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=VjCiPSfbgxA&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Олаф Шольц Война России против Украины танки Leopard

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