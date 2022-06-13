«Вы должны быть обучены». Шольц объяснил, почему немецкое оружие еще не прибыло в Украину 13 июня, 21:24 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкую технику пока не передали Украине, поскольку украинские военнослужащие не умели ней пользоваться. Об этом сообщает Spiegel.

«Это действительно тяжелое оборудование. Вы должны быть в состоянии использовать его, вы должны быть обучены этому», — сказал Шольц.

Канцлер напомнил, что Германия в настоящее время обучает украинских военнослужащих работе с немецкой техников. Также Шольц подчеркнул, что Берлин передаст Украине обещанное оружие.

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Шольца критикуют за медлительность в предоставлении вооружений Украине как на родине, так и за рубежом. СМИ пишут, что его позиция связана с тем, что германское правительство опасается, что Украина использует немецкие танки для вторжения в Россию.

В интервью НВ посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что по состоянию на июнь Берлин не передал Киеву ни одной единицы тяжелого оружия, хотя соответствующее решение было принято еще 26 апреля. По его словам, семь самоходных гаубиц Украина может получить примерно 22 июня, а 30 самоходных зенитных систем Gepard — двумя партиями до конца августа.

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