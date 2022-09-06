Шольц объяснил, почему Германия не отправила Украине танки

6 сентября, 19:38
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он подчеркнул, что Германия месяцами поставляет Украине тяжелое вооружение.

«Германия месяцами поставляет тяжелое вооружение Украине — например, зенитные самоходные установки Gepard, реактивные системы залпового огня, Panzerhaubitze 2000… Как канцлер, я порвал с многолетней традицией, которая делала невозможными такие поставки», — сказал он.

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На вопрос, почему Германия не передает Украине боевую авиацию или танки, канцлер вспомнил статью президента США Джо Байдена в The New York Times, «и такую же позицию остальных партнеров в G7».

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«Я с самого начала говорил: мы не будем действовать сами и будем тесно координировать наши действия с союзниками. Ситуация меняется. Я также согласовывал с Байденом поставку Украине реактивных систем залпового огня», — сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что Германия может делать упор на противовоздушную оборону и артиллерию.

6 сентября издание Welt сообищло, что Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

https://www.youtube.com/watch?v=Z0QXxSJoVzA

В то же время Германия уже поставила для ВСУ партию САУ, зенитки, бронетранспортеры и другое военное оборудование для противостояния российской агрессии.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Украина-Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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