«У украинцев есть опыт работы с ним». Шольц объяснил, почему Германия хочет поставлять в Украину оружие времен ГДР

6 апреля, 16:54
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Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Германия может поставлять Украине оружие времен ГДР, поскольку украинская армия умеет его использовать, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает Reuters.

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«Это очень старые запасы, которые использовались армией бывшей коммунистической Восточной Германии. У них есть преимущество: они могут особенно хорошо использоваться в Украине, потому что у них есть опыт работы с этим оборудованием», — сказал Шольц.

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Канцлер подчеркнул, что Берлин должен поставлять Украине то оружие, «которое можно использовать».

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Ранее СМИ сообщали, что Минобороны Германии одобрило поставку бронетранспортеров в Украину для защиты от России.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия блокировала поставку любого оружия, включая оборонительное, Киеву, якобы, чтобы не ставить под угрозу диалог с РФ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Германия Российская агрессия ГДР Война в Украине Олаф Шольц

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