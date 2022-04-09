Шольц — Путину: Ты разрушаешь будущее своей страны

9 апреля, 19:47
Цей матеріал також доступний українською
Шольц считает, что Путину свойственно имперское мышление (Фото:Christophe Gateau / Pool via REUTERS)

Шольц считает, что Путину свойственно имперское мышление (Фото:Christophe Gateau / Pool via REUTERS)

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, заявив, что он разрушает будущее своей страны.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

По мнению Шольца Путину свойственно имперское мышление, «известное нам из ХІХ, XVIII, XVII и других веков», сообщает DW.

Видео дня
Читайте также:

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Stephane Mahe) Шольц объяснил, зачем Макрон звонит Путину

Германский канцлер вновь призвал Путина немедленно прекратить огонь и вывести войска из Украины.

«Ты разрушаешь будущее своей собственной страны», — обратился Шольц на «ты» к российскому диктатору, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии в Любеке.

Канцлер в очередной раз подчеркнул, что западные санкции «уже сильно влияют на экономическое развитие России», и заверил Кремль в том, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Германия Канцлер Россия-Германия Олаф Шольц Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X