Шольц — Путину: Ты разрушаешь будущее своей страны 9 апреля, 19:47 Цей матеріал також доступний українською Шольц считает, что Путину свойственно имперское мышление (Фото:Christophe Gateau / Pool via REUTERS)

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, заявив, что он разрушает будущее своей страны.

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По мнению Шольца Путину свойственно имперское мышление, «известное нам из ХІХ, XVIII, XVII и других веков», сообщает DW.

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Германский канцлер вновь призвал Путина немедленно прекратить огонь и вывести войска из Украины.

«Ты разрушаешь будущее своей собственной страны», — обратился Шольц на «ты» к российскому диктатору, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии в Любеке.

Канцлер в очередной раз подчеркнул, что западные санкции «уже сильно влияют на экономическое развитие России», и заверил Кремль в том, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением.



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