Шольц не верит, что война в Украине скоро закончится 28 июня, 17:11 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Канцлер Германии Олаф Шольц видит мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.

Об этом сообщает Bild.

Он уточнил, что на данный момент невозможно предсказать, как закончится война России против Украины.

«К сожалению, можно заметить, что Россия продолжает войну с неизменной жестокостью. Поэтому мы не в ситуации, когда можно предсказать конец», — сказал Шольц.

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«Сейчас речь идет больше о том, чтобы поддерживать давление на Россию, чтобы вообще сделать конец войны возможным и Россия осознала, что не может диктовать условия мир. Поэтому будет только один выход, если Путин признает, что его план не удастся — и именно об этом сейчас идет речь», — сказал Шольц.

Ранее Шольц заявил, что отношения с Россией уже не могут вернуться к уровню, который существовал до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Он добавил, что «в какой-то момент» будет договоренность между президентами России и Украины — но «сейчас это не так».

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