Шольц не верит, что война в Украине скоро закончится
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Канцлер Германии Олаф Шольц видит мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.
Об этом сообщает Bild.
Он уточнил, что на данный момент невозможно предсказать, как закончится война России против Украины.
«К сожалению, можно заметить, что Россия продолжает войну с неизменной жестокостью. Поэтому мы не в ситуации, когда можно предсказать конец», — сказал Шольц.
«Сейчас речь идет больше о том, чтобы поддерживать давление на Россию, чтобы вообще сделать конец войны возможным и Россия осознала, что не может диктовать условия мир. Поэтому будет только один выход, если Путин признает, что его план не удастся — и именно об этом сейчас идет речь», — сказал Шольц.
Ранее Шольц заявил, что отношения с Россией уже не могут вернуться к уровню, который существовал до полномасштабного российского вторжения в Украину.
Он добавил, что «в какой-то момент» будет договоренность между президентами России и Украины — но «сейчас это не так».
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