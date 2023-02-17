Шольц не исключил, что война в Украине «будет длиться долго» 17 февраля, 20:32 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Разумно быть готовым к длительной войне в Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом союзники и партнеры Украины будут оставаться вместе на протяжении всего времени.

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, что разумно быть готовым к долгой войне (в Украине, — ред.), и разумно дать Путину понять, что мы готовы просто оставаться все время вместе с Украиной, и что мы будем постоянно поддерживать страну. Действительно важное решение, которое мы должны принять все вместе: это сказать, что мы готовы делать это столько, сколько необходимо, и что мы сделаем все возможное», — заявил он.

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Шольц, избегая называть конечную дату окончания войны, подчеркнул, что единство украинских союзников удивило российского диктатора Владимира Путина.

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«Я абсолютно уверен, что Путин никогда не ожидал, что будет такая объединенная Европа, и что будет такой объединенный мир. Он никогда не думал, что трансатлантическое партнерство будет работать так хорошо», — сказал он.

Канцлер отметил Соединенные Штаты за их постоянную и жизненно важную поддержку.

«Мы просто делаем это вместе с нашими друзьями и партнерами, и особенно с Соединенными Штатами», — заявил Шольц.

17 февраля Шольц заявил, что страны, которые могут отправить боевые танки в Украину, должны сделать это сейчас.