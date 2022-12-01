Шольц назвал условие для возвращения к «мирному порядку» с Россией 1 декабря, 18:45 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Европа может вернуться к «мирному порядку» с Россией, который действовал до начала полномасштабной войны против Украины, если российский диктатор Владимир Путин откажется от агрессии против стран-соседей.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает The Guardian.

«Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал (до полномасштабной войны в Украине — ред.), и сделать его снова безопасным, если в России есть готовность вернуться к этому мирному порядку», — отметил он.

Видео дня

При этом канцлер подчеркнул, что речи о партнерстве уже не идет, поскольку Россия «испортила мирный порядок, над которым в Европе работали несколько десятилетий».

«Мы должны вернуться к соглашениям, которые мы имели в последние десятилетия и которые были основой мира и порядка безопасности в Европе. И для России это также означает, что она признает, что существуют открытые общества, демократии, которые выбрали совершенно иной путь в вопросе того, как они управляются и как они привлекают людей», — добавил Шольц.

1 декабря Шольц заявил, что будет поддерживать Украину в борьбе с Россией до победы.