ПВО, электричество и беженцы. Шольц назвал три приоритетные направления помощи Украине 11 ноября, 22:53 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что помощь Украины должна решать три приоритетные задачи.

Об этом сообщает Spiegel.

В первую очередь Шольц считает, что нужно обеспечить защиту украинских городов от российских атак. Канцлер также высоко оценил эффективность немецкого ЗРК Iris-T.

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Во-вторых, разрушенную критическую инфраструктуру необходимо быстро восстанавливать, добавил канцлер.

В-третьих, Шольц считает, что необходимо подготовится к прибытию новой волны беженцев из Украины из-за российских атак на инфраструктуру.

Шольц также обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что он два года готовился к войне. По мнению канцлера, Путин лишь искал повод для начала войны против Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Шольцем. В частности, они обсуждали новые российские удары по гражданской инфраструктуре.