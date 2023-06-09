Встреча в Париже. Шольц, Макрон и Дуда обсудят гарантии безопасности для Украины и вопрос ее вступления в НАТО — Politico 9 июня, 08:35 Олаф Шольц и Эммануэль Макрон (Фото:Michael Kappeler/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 12 июня прибудут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудят гарантии безопасности для Украины и вопрос ее членства в НАТО.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на несколько французских чиновников.

«Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников в преддверии саммита НАТО в июле», — сказано в статье.

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На прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине «сильные, конкретные и ощутимые» гарантии безопасности и заявил, что Украине следует предложить «путь к членству [в НАТО]».

Однако Шольц, похоже, взял более осторожную ноту, заявив, что основное внимание следует уделять не членству, а тому, «как мы, как частные лица, можем поддержать Украину».

Польша неоднократно призывала предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Во вторник, 6 июня Дуда встретился с несколькими лидерами стран-членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну РФ против Украины и ее просьбу о вступлении в альянс.

«Несмотря на общее понимание того, что Украина не сможет вступить в альянс, пока она находится в состоянии войны с Россией, члены НАТО расходятся во мнениях относительно того, как им следует реагировать на нынешнее стремление Украины вступить в альянс», — говорится в материале.

Однако, по мнению французского дипломата, члены НАТО должны послать России сильный сигнал в то время, когда Украина начинает контрнаступление.

«Если мы не найдем решение, которое удовлетворит всех, есть риск, что мы не достигнем… единого заявления, а это, очевидно, было бы самым большим подарком, который мы могли бы сделать России», — сказал дипломат, не имеющий права говорить публично.

Ожидается, что лидеры обсудят и другие темы, такие как европейский суверенитет и оборона.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Идея гарантий безопасности для Украины впервые была озвучена в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта прошлого года. Тогда украинская сторона предлагала вариант, по которому Украина получит гарантии безопасности в обмен на отказ от курса в НАТО, которым Россия оправдывает свою захватническую войну.

Предложение Украины предусматривало немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН, в частности закрытие неба, от которого до сих пор отказываются союзники, поскольку это прямое участие в войне.

Но Россия, в итоге, не пошла навстречу переговорам, а продолжила свои попытки оккупировать Украину, а союзники хотя и отказались от идеи брать двойные обязательства по Украине вне НАТО, но нарастили военную поддержку Киева и начали обсуждать, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

Киев же переключился с гарантий безопасности как альтернативы НАТО на гарантии безопасности на пути к НАТО.

13 сентября 2022 года Офис президента представил Киевский договор безопасности — первые рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые разработала экспертная группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Рекомендации в частности предусматривают ресурсы Украины на содержание мощной армии, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, поставки оружия и помощь союзников с разведданными, совместные учения и интенсивные тренировочные миссии под эгидой ЕС и НАТО и превентивные меры, чтобы не допустить новой агрессии.

Согласно документу, в основную группу союзников и гарантов Украины могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.



Ермак при этом подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно обеспечить Украине безопасность, пока оно не станет членом Альянса.