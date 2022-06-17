«За закрытой дверью». Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным — Die Welt

17 июня, 10:58
Цей матеріал також доступний українською
По данным СМИ, Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По данным СМИ, Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги «за закрытой дверью», вероятно, просили президента Владимира Зеленского провести переговоры с диктатором Владимиром Путиным, сообщает Die Welt.

Издание пишет, что экономический ущерб, который их страны терпят из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать.

«Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня», — говорится в материале.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=HdlOrqovi1s

Издание пишет, поэтому главы государств и правительств «за закрытой дверью», вероятно, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным.

В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Олаф Шольц Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X