«За закрытой дверью». Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным — Die Welt 17 июня, 10:58 Цей матеріал також доступний українською По данным СМИ, Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Издание пишет, что экономический ущерб, который их страны терпят из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать.

«Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня», — говорится в материале.

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Издание пишет, поэтому главы государств и правительств «за закрытой дверью», вероятно, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным.

В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.

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