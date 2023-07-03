Шольц и Зеленский обсудили ситуацию в Украине 3 июля, 20:22 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию в Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

Президент Зеленский поблагодарил федеральное правительство за военную поддержку, в частности усиление украинской ПВО и артиллерии, отметил спикер.

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Канцлер подтвердил неизменную и твердую солидарность с Украиной. Он заявил, что Германия по-прежнему будет поддерживать Украину, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами.

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Канцлер Шольц и Президент Зеленский призвали продлить зерновое соглашение под эгидой ООН после 17 июля, что способствует улучшению глобальной продовольственной ситуации.

Федеральный канцлер и украинский президент договорились продолжать конструктивный обмен мнениями, в том числе с целью глобальной поддержки мирного решения и поддерживать тесные контакты.