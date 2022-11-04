Шольц — Си Цзиньпину: Война России против Украины создает много проблем для мирового порядка 4 ноября, 10:52 Олаф Шольц и Си Цзиньпин (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

В пятницу, 4 ноября, немецкий канцлер Олаф Шольц встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и обсудил с ним войну России против Украины.

Об этом сообщает Spiegel.

«Мы собираемся вместе во время, обозначенное большим напряжением. В частности, я хочу обратить внимание на войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего, основанного на правилах мирового порядка», — сказал Шольц

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По его словам, Китай и Германия должны работать вместе как влиятельные страны и вносить больше вклада в мир и развитие «во времена перемен и хаоса».

Шольц стал первым западным главой правительства, который встретился с Си Цзиньпином после его переизбрания лидером партии две недели назад.