«Должны вместе остановить агрессора». Шольц и Макрон созвонились с Зеленским перед разговором с Путиным 12 марта, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон созвонились с украинским лидером Владимиром Зеленским перед разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии и в Twitter Зеленского.

«Провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорил о противодействии агрессору, преступлениях РФ против мирных жителей. Прошу партнеров посодействовать освобождению пленного мэра Мелитополя. Обговорил также перспективу мирных переговоров. Должны вместе остановить агрессора», — написал Зеленский.

На сайте правительства Германии отмечается, что немецкий канцлер договорился поддерживать связь с президентом Украины.

После Макрон и Шольц созвонились с Путиным и призвали его немедленно прекратить огонь.

«В ходе 75-минутной беседы канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому решению конфликта. Было решено не разглашать дальнейшее содержание разговора», — говорится в сообщении.

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12 марта — 17-й день войны и обороны Украины от полномасштабной российской агрессии.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что не похоже на то, что Путин сейчас готов к переговорам.

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