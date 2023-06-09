Три часа ужинали в Потсдаме. Чего сегодня хотят Макрон и Шольц — аналитика The Economist по случаю встречи лидеров 9 июня, 10:15 NV Премиум Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Потсдаме, 6 июня 2023 года (Фото:Michael Kappeler / Pool via REUTERS)

Война в Украине подтолкнула Париж и Берлин к пересмотру взглядов на экономику, безопасность и расширение Евросоюза, пишет британский журнал The Economist. Но между ними остается немало разногласий, от преодоления которых зависит будущее новой Европы

Во вторник, 6 июня, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Потсдам, где живет канцлер Германии Олаф Шольц. Главы государств отправились на прогулку по городу, после чего три часа ужинали в местном ресторане. Эта встреча — шаг на пути к сближению после периода взаимного недовольства, отмечают журналисты авторитетного британского еженедельника The Economist.

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Сближение лидеров крупнейших государств Европы, присоединение к НАТО Финляндии и (в будущем) Швеции, предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове — все это большие сдвиги, которые происходят в регионе из-за захватнической войны России.