«Чтобы вывел войска». Шольц хочет продолжить прямое общение с Путиным по телефону
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет продолжить усилия по прекращению войны против Украины в прямых переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Он «держит канал для переговоров с Кремлем открытым».
Об этом пишет Welt.
«Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным, потому что необходимо разговаривать друг с другом. Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой ужасной, бессмысленной войне», — сказал канцлер.
По словам Шольца, пока Россия продолжает войну с не ослабляющейся агрессией, текущая ситуация не изменится. Хотя телефонные разговоры с Путиным носили « невежливый тон», он снова и снова давал понять, что хочет «присоединить части соседней страны силой», что «неприемлемо».
«Иногда были и конкретные вопросы по обмену пленными, экспорту зерна из Украины и Запорожской АЭС. Но мне важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме», – заявил Шольц.
Накануне сообщалось, что Шольц считает, что Германия адаптировалась к отсутствию сотрудничества с РФ.