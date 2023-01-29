«Чтобы вывел войска». Шольц хочет продолжить прямое общение с Путиным по телефону

29 января, 07:16
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет продолжить усилия по прекращению войны против Украины в прямых переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Он «держит канал для переговоров с Кремлем открытым».

Об этом пишет Welt.

«Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным, потому что необходимо разговаривать друг с другом. Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой ужасной, бессмысленной войне», — сказал канцлер.

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По словам Шольца, пока Россия продолжает войну с не ослабляющейся агрессией, текущая ситуация не изменится. Хотя телефонные разговоры с Путиным носили « невежливый тон», он снова и снова давал понять, что хочет «присоединить части соседней страны силой», что «неприемлемо».

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«Иногда были и конкретные вопросы по обмену пленными, экспорту зерна из Украины и Запорожской АЭС. Но мне важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме», – заявил Шольц.

Накануне сообщалось, что Шольц считает, что Германия адаптировалась к отсутствию сотрудничества с РФ.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Путин Германия Война в Украине Украина-Германия Россия-Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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