Системы ПВО, ракетные установки, боеприпасы. Германия хочет передать Украине дополнительное оружие — Reuters

23 августа, 18:43
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Carlos Osorio)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Carlos Osorio)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 23 августа, что его страна планирует передать Украине дополнительное вооружение на сумму более 500 миллионов евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что Берлин хочет дополнительно передать Украине три системы ПВО IRIS-T, десяток бронированных эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы борьбы с беспилотниками.

Видео дня

Как пишет Reuters, оружие будет предоставлено в 2023 году, но возможно, и раньше. Бюджетный комитет парламента Германии должен одобрить поставки, которые Шольц назвал «взносом в модернизацию Вооруженных сил Украины».

Читайте также:

По мнению обозревателей, Олафу Шольцу непросто дается роль лидера крупнейшей демократии Европы и преемника «культового канцлера» Ангелы Меркель (Фото:Коллаж НВ) Приключения бравого канцлера Шольца. Из-за чего лидер Германии катастрофически теряет рейтинг, и в чем его обвиняют избиратели и пресса

21 августа канцлер ФРГ заверил, что Украина скоро получит обещанные системы противовоздушной обороны IRIS-T и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA.

Die Welt сообщала, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках вооружений. Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за опасений ослабить обороноспособность НАТО. В то же время Шольц пообещал, что Берлин продолжит поставки оружия Киеву.

Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия Вооружение Олаф Шольц Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X