Системы ПВО, ракетные установки, боеприпасы. Германия хочет передать Украине дополнительное оружие — Reuters 23 августа, 18:43 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Carlos Osorio)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 23 августа, что его страна планирует передать Украине дополнительное вооружение на сумму более 500 миллионов евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что Берлин хочет дополнительно передать Украине три системы ПВО IRIS-T, десяток бронированных эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы борьбы с беспилотниками.

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Как пишет Reuters, оружие будет предоставлено в 2023 году, но возможно, и раньше. Бюджетный комитет парламента Германии должен одобрить поставки, которые Шольц назвал «взносом в модернизацию Вооруженных сил Украины».

21 августа канцлер ФРГ заверил, что Украина скоро получит обещанные системы противовоздушной обороны IRIS-T и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA.

Die Welt сообщала, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках вооружений. Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за опасений ослабить обороноспособность НАТО. В то же время Шольц пообещал, что Берлин продолжит поставки оружия Киеву.

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