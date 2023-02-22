«Важно оставаться в контакте». Шольц будет продолжать звонить Путину
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)
Несмотря на отсутствие каких-либо результатов, канцлер Германии Олаф Шольц продолжит звонить российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом заявил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.
Он подчеркнул, что с российской стороной «важно оставаться в контакте».
«Важно оставаться в контакте. Канцлер и правительство в этом убеждены. Мы не видим желания Путина остановить войну, но верно время от времени звонить в Москву», — сказал Гебештрайт.
Он добавил, что звонить следует даже при отсутствии результатов разговоров и разности принципиальных позиций относительно войны.
Представитель не разделяет оценки некоторых экспертов относительно того, что речь стала менее агрессивной.
«Мы услышали то же, что Путин говорит месяцами и неделями», — отметил он.
Как сообщается, вчерашнюю речь российского диктатора и его отказ от договора СНВ восприняли в Берлине с определенным беспокойством.