«Важно оставаться в контакте». Шольц будет продолжать звонить Путину 22 февраля, 16:44 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Несмотря на отсутствие каких-либо результатов, канцлер Германии Олаф Шольц продолжит звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что с российской стороной «важно оставаться в контакте».

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«Важно оставаться в контакте. Канцлер и правительство в этом убеждены. Мы не видим желания Путина остановить войну, но верно время от времени звонить в Москву», — сказал Гебештрайт.

Он добавил, что звонить следует даже при отсутствии результатов разговоров и разности принципиальных позиций относительно войны.

Представитель не разделяет оценки некоторых экспертов относительно того, что речь стала менее агрессивной.

«Мы услышали то же, что Путин говорит месяцами и неделями», — отметил он.

Как сообщается, вчерашнюю речь российского диктатора и его отказ от договора СНВ восприняли в Берлине с определенным беспокойством.