30 октября 2018, вторник

Шойгу о выходе США из ракетного договора: Решение повлечет серьезные последствия

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Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности повлечет серьезные последствия.

Об этом сообщает ТАСС.

"Нас интересует реакция Европы на это решение США о выходе из ДРСМД. И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы", - сказал Шойгу.

По словам министра, это решение повлечет серьезные последствия в первую очередь для Европы.

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"И нам кажется, было бы очень правильным более широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС этого решения", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

Во время визита в Москву советник Болтон заявил, что США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)  - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США. 

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности. 

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