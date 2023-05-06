Шмыгаль встретился с президентом Еврокомиссии в Лондоне 6 мая, 02:50 Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен. Он находится в Лондоне по случаю коронации Чарльза ІІІ.

Об этом сообщила Урсула Фон дер Ляйен.



Шмыгаль обсудил с главой Еврокомиссии восстановление Украины и дальнейшую поддержку Европейского союза в борьбе против российской агрессии.

Видео дня

«Очень продуктивная встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС для восстановления и восстановления Украины, учитывая предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Лондоне в июне. ЕС будет оставаться жестким в своих обязательствах по помощи Украине в восстановлении страны», — написала фон дер Ляйен.