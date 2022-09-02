«Нужны на поле боя». Шмыгаль призвал Германию и США передать Украине современные танки — Leopard 2 и Abrams 2 сентября, 09:30 Денис Шмыгаль (Фото:Пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал правительство Германии передать ВСУ современные боевые танки, а от США ожидает Abrams.

Об этом он сказал в интервью dpa, которое цитирует Deutsche Welle.

Шмыгаль прибудет в Берлин 3 сентября, а на следующий день встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он настаивает на смене Западом «философии предоставления оружия», имея в виду передачу современных боевых танков.

Видео дня

«Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки Abrams, а от Германии — Leopard 2. Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя «, — сказал премьер.



После промедлений Германия на протяжении последних месяцев все же передала Украине тяжелое вооружение, в том числе десять САУ Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков Gepard, три РСЗО MARS II, три бронированных эвакуационных машин и т. д. Однако прямые поставки современных танков и боевых машин пехоты остаются табу для Шольца. Никакая другая страна НАТО пока тоже не передавала такое вооружение.

Шмыгаль считает, что Берлин достиг прогресса в помощи Украины, но требует большего.

«Конечно, мы хотим получить больше оружия и оборудования как можно скорее», — добавил он.

23 августа СМИ сообщили, что канцлер Германии хочет передать Украине дополнительное оружие на сумму более 500 миллионов евро, в том числе системы ПВО, ракетные установки и боеприпасы.

В Минобороны ФРГ заявили, что в скором времени поставки оружия в Украину со складов Бундесвера закончатся. Министр иностранных дел Анналена Бербок считает, что передача вооружения Киеву может понадобиться и следующим летом. По ее словам, Берлин готов продолжать поддержку в долгосрочной перспективе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.