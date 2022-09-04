«Надеемся на увеличение помощи». Шмыгаль обсудил поставки оружия с президентом Германии 4 сентября, 14:35 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:Денис Шмигаль Премьер-министр Украины via Telegram)

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Берлин обсудил поставки Украине оружия с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом он написал в Twitter.

«Украина продолжает отстаивать демократические ценности. Во время встречи в Берлине с германским президентом Штайнмайером обсудили военную ситуацию, усиление санкций и необходимость предоставления оружия Украине», — написал Шмыгаль.

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Он также поблагодарил за солидарность с украинцами и поддержку.

«РСЗО MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия, хорошо показали себя на поле боя, и мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения. Кроме того, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T. В то же время мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны», — цитирует премьера Правительственный портал.

Отмечено, что на встрече речь шла и о плане восстановления Украины.



Перед визитом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал правительство Германии передать ВСУ современные боевые танки.

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