Визит в Италию. Шмыгаль встретится с папой римским 25 апреля, 07:23 Папа римский Франциск (Фото:Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS)

В четверг, 27 апреля папа римский Франциск встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщает Ansa.

Встреча состоится накануне визита понтифика в Венгрию.

Встреча в Апостольском дворце назначена на 9 утра.

Премьер-министр Украины прибудет в Рим в среду, 26 апреля, для участия в двусторонней конференции по восстановлению Украины.

Видео дня

11 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправился с рабочим визитом в Канаду. Также он посетил США.