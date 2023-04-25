Визит в Италию. Шмыгаль встретится с папой римским
Папа римский Франциск (Фото:Simone Risoluti/Vatican Media/Handout via REUTERS)
В четверг, 27 апреля папа римский Франциск встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Об этом сообщает Ansa.
Встреча состоится накануне визита понтифика в Венгрию.
Встреча в Апостольском дворце назначена на 9 утра.
Премьер-министр Украины прибудет в Рим в среду, 26 апреля, для участия в двусторонней конференции по восстановлению Украины.
11 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправился с рабочим визитом в Канаду. Также он посетил США.