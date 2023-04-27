Шмыгаль встретился с папой римским, говорили о депортированных детях и формуле мира — фото
Папа римский и Денис Шмыгаль (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)
В четверг, 27 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с папой римским Франциском.
Об этом сообщает ANSA.
Во время аудиенции в Ватикане Шмыгаль пригласил понтифика в Украину.
«Святой Отец был приглашен снова», — сказал посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш.
По его словам, это приглашение уже было сделано несколько раз, «и оно, конечно, будет передано снова».
Как сообщает Укринформ, Шмыгаль и папа римский в Ватикане обсудили формулу мира, а также помощь в возвращении вывезенных РФ на свою территорию украинских детей.
Премьер-министр Украины прибыл в Рим в среду, 26 апреля, для участия в двусторонней конференции по восстановлению Украины.
11 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправился с рабочим визитом в Канаду. Также он посетил США.