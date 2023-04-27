Шмыгаль встретился с папой римским, говорили о депортированных детях и формуле мира — фото 27 апреля, 14:53 Папа римский и Денис Шмыгаль (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

В четверг, 27 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с папой римским Франциском.

Об этом сообщает ANSA.

Во время аудиенции в Ватикане Шмыгаль пригласил понтифика в Украину.



«Святой Отец был приглашен снова», — сказал посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш.



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По его словам, это приглашение уже было сделано несколько раз, «и оно, конечно, будет передано снова».

Фото: Vatican Media/­Handout via REUTERS

Фото: Vatican Media/­Handout via REUTERS

Фото: Vatican Media/­Handout via REUTERS

Как сообщает Укринформ, Шмыгаль и папа римский в Ватикане обсудили формулу мира, а также помощь в возвращении вывезенных РФ на свою территорию украинских детей.



Премьер-министр Украины прибыл в Рим в среду, 26 апреля, для участия в двусторонней конференции по восстановлению Украины.

11 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправился с рабочим визитом в Канаду. Также он посетил США.