Россия планировала спровоцировать «миграционное цунами» украинцев в ЕС — Шмыгаль
Денис Шмигаль (Фото:www.kmu.gov.ua)
Страна-агрессор Россия планировала спровоцировать «миграционное цунами» украинцев в Европейский Союз.
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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
«Они, очевидно, надеялись сделать миграционный кризис, миграционную волну, цунами украинских беженцев в Европейский Союз. Им это не удалось», — сказал он.
По его словам, сейчас агрессор делает следующий кризис, блокируя впервые в истории порты другой страны.
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