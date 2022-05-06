Россия планировала спровоцировать «миграционное цунами» украинцев в ЕС — Шмыгаль

6 мая, 17:41
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Денис Шмигаль (Фото:www.kmu.gov.ua)

Денис Шмигаль (Фото:www.kmu.gov.ua)

Страна-агрессор Россия планировала спровоцировать «миграционное цунами» украинцев в Европейский Союз.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«Они, очевидно, надеялись сделать миграционный кризис, миграционную волну, цунами украинских беженцев в Европейский Союз. Им это не удалось», — сказал он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=q5REBHJqncA&t=2s

По его словам, сейчас агрессор делает следующий кризис, блокируя впервые в истории порты другой страны.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Евросоюз Мигранты Денис Шмыгаль Война России против Украины

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