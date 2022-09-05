Шмыгаль предложил Германии алгоритм поставок танков Leopard 2

5 сентября, 00:16
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Денис Шмигаль, премьер-министр Украины (Фото:пресс-служба Кабмина)

Денис Шмигаль, премьер-министр Украины (Фото:пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем предложил пути организации поставок танков Leopard 2.

Об этом сообщает RND.

«Мы говорили на эту тему. Мы даже предложили пути, как Германия может поставить эти танки Украине», – рассказал украинский премьер на брифинге после встречи с канцлером.

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При этом он уточнил, что не может раскрыть все договоренности и подробности разговора.

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"Но все эти вопросы о танках и других военных системах для Украины мы обсуждали абсолютно конструктивно", - отметил Шмыгаль и добавил, что настроен очень оптимистично на перспективу получения танков.

23 августа СМИ сообщили, что канцлер Германии хочет передать Украине дополнительное оружие на сумму более 500 миллионов евро , в том числе системы ПВО, ракетные установки и боеприпасы.

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В Минобороны ФРГ заявили, что в скором времени поставки оружия в Украину из складов Бундесвера иссякнут . Министр иностранных дел Анналена Бербок считает, что передача вооружения Киеву может понадобиться и следующим летом. По ее словам, Берлин готов продолжать поддержку в долгосрочной перспективе.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Танки Германия Военная помощь Война в Украине Украина-Германия Денис Шмыгаль Олаф Шольц Война России против Украины

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