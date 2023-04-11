Рабочий визит. Шмыгаль отправился в Канаду и США 11 апреля, 10:13 Шмыгаль прибыл в Канаду (Фото:www.kmu.gov.ua)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на этой неделе находится с рабочим визитом в Канаде.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина во вторник, 11 апреля.

Глава украинского правительства встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и вице-премьер-министром — министром финансов Канады Христей Фриланд.

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По итогам встречи с премьер-министром Канады планируется подписание двусторонних документов.

Также на этой неделе Шмыгаль посетит Вашингтон для участия в ежегодном форуме Spring Meetings, проводимом Группой Всемирного банка и Международным валютным фондом.

В Вашингтоне он проведет встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен, а также с руководством МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и т. д.