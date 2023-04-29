«У власти одни русофобы». Медведев призвал разорвать дипотношения с Польшей из-за изъятия школы РФ в Варшаве

29 апреля, 20:11
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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал разорвать дипломатические отношения России с Польшей из-за требования польских властей освободить школу при посольстве РФ в Варшаве.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter.

«Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей», — написал он.

Он считает, что Польша «не должно существовать» для России, пока там у власти «одни русофобы». Медведев выразил мнение, что в Украине воюют «польские наемники», и призвал «безжалостно истреблять их, как зловонных крыс».

Видео дня

https://twitter.com/MedvedevRussiaE/status/1652288155918188545

29 апреля городские власти Варшавы изъяли в пользу государства школу при посольстве РФ, где обучались дети российских дипломатов. Работникам предписано покинуть здание в течение семи часов.

В министерстве иностранных дел России отреагировали на инцидент и заявили, что «этот дерзкий шаг Варшавы, выходящий за пределы цивилизованных межгосударственных отношений, не останется без жесткой реакции и последствий для польских властей».

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Польша Школа Дмитрий Медведев Варшава Дипломаты Посольство РФ

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