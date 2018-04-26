Шизофрения внешней политики США опасна, – экс-посол США в России

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Шизофрения внешней политики США опасна, – экс-посол США в России

Во время выступления в рамках лекции НВ Диалоги о будущем с Фрэнсисом Фукуямой, состоявшейся 26 апреля, участник встречи – американский политолог, дипломат и экс-посол США в России Майкл Макфол – рассказал об угрозах нынешней внешней политики Соединенных Штатов.

По его словам, сегодня существует два вектора политики США в отношении России.

“Есть политика администрации президента, госдепа, министерств – политика этой команды очень хорошая, – сказал Макфол – Но есть Дональд Трамп. Он не согласен с политикой собственной администрации. А когда президент не согласен с собственной администрацией, то такая шизофрения опасна”.

Макфол отметил, что при предыдущем главе Белого дома, Бараке Обаме, публичная риторика администрации была скоординирована.

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