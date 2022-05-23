«Тревожит судьба». Кремль отреагировал на приговор в Украине российскому военному Шишимарину

23 мая, 14:31
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Шишимарина приговорили к пожизненному заключению (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Шишимарина приговорили к пожизненному заключению (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страну-агрессора РФ «тревожит судьба» приговоренного в Украине к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщает РБК.

«Безусловно, нас тревожит судьба нашего гражданина. Но у нас нет много возможностей для защиты его интересов на месте. Потому что фактически не ведется деятельность загранучреждений», — сказал он.

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По словам спикера диктатора, это не значит, что не будут «рассматривать возможности проб по другим каналам».

https://www.youtube.com/watch?v=9l7s2F1xqNc&t=2s

23 мая Печерский районный суд Киева признал российского военнослужащего, сержанта Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

Это первый приговор российскому военнослужащему с начала масштабного вторжения в Украину.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Дмитрий Песков Война России против Украины Вадим Шишимарин

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