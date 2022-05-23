«Тревожит судьба». Кремль отреагировал на приговор в Украине российскому военному Шишимарину 23 мая, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Шишимарина приговорили к пожизненному заключению (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страну-агрессора РФ «тревожит судьба» приговоренного в Украине к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина.

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Об этом сообщает РБК.

«Безусловно, нас тревожит судьба нашего гражданина. Но у нас нет много возможностей для защиты его интересов на месте. Потому что фактически не ведется деятельность загранучреждений», — сказал он.

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По словам спикера диктатора, это не значит, что не будут «рассматривать возможности проб по другим каналам».

23 мая Печерский районный суд Киева признал российского военнослужащего, сержанта Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

Это первый приговор российскому военнослужащему с начала масштабного вторжения в Украину.

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