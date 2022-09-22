«Было время определиться». Спасение россиян от мобилизации не входит в обязанности Литвы — премьер-министр 22 сентября, 15:22 Ингрида Шимоните (Фото:www.flickr.com /Lietuvos Respublikos Seimas)

У граждан РФ было достаточно времени для того, чтобы понять, поддерживают ли они войну против Украины, а спасение их от мобилизации не входит в обязанности Литвы и других соседних стран, сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Об этом сообщает Delfi.

«Война началась в 2014 году, а это вторжение началось 24 февраля. Все же у людей было достаточно времени, чтобы определиться, какова их позиция в отношении войны», — сказала премьер.

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По ее словам, ей «было бы непонятно», если бы в Литву впускали людей по гуманитарным причинам только потому, что «для них война была нормой, пока они видели ее по телевизору, сидя на диване, а стала ненормальной, когда правительство и Шойгу призвали в армию и предложили физически принять в этом участие».

«Спасение всех граждан России от мобилизации, наверное, не входит в обязанности Литвы и других соседних стран», — сказала премьер.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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