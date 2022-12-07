«Украинцам нужно такое оружие». Премьер Литвы призвала предоставить Украине ракеты ATACMS или аналог 7 декабря, 13:47 Ингрида Шимоните (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что США или какой-либо европейской стране давно пора предоставить Украине ракеты большой дальности, например, ATACMS.

Об этом сообщает Politico.

По ее мнению, Запад мог бы сделать еще больше, чтобы помочь Киеву защитить себя.

«Украинцам нужно такое оружие», — сказала Шимоните.

По ее словам, подойдет либо ATACMS американского производства, либо европейский аналог.

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Шимоните подчеркнула, что украинские военные могут быстро освоить любую систему, и им нужно оружие, чтобы лучше атаковать российские позиции на территории Украины.

«Я думаю, мы должны доверять их способностям», — сказала она.

Украинские чиновники продолжают убеждать США в передаче Вооруженным силам ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь захваченных Россией территорий, в частности Крыма.

В то же время американские чиновники утверждают, что ракеты большей дальности не являются необходимыми для нынешней борьбы Украины.

По их мнению, Москва будет «рассматривать это как эскалацию». По словам представителя Конгресса, одной из причин, почему ATACMS не передают Киеву, являются «разногласия по нанесению ударов по целям в Крыму».