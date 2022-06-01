Венгрия задерживает утверждение шестого пакета санкций против России: требует исключить из списка патриарха Кирилла — Bloomberg

1 июня, 19:36
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:John Thys/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:John Thys/Pool via REUTERS)

Венгрия задерживает одобрение шестого пакета санкций Евросоюза против России, требуя исключить из черного списка приспешника российского диктатора, главу РПЦ патриарха Кирилла, — об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Знакомые с переговорным процессом чиновники рассказали Bloomberg, что в среду, 1 июня, Венгрия «разочаровала послов ЕС в Брюсселе», выдвинув дополнительные требования.

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По информации агентства, Будапешт требует, чтобы из списка физических лиц, против которых вводятся санкции, исключили патриарха Кирилла. Один из собеседников Bloomberg сказал, что лидеры ЕС не упоминали имя Кирилла на саммите 30−31 мая.

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Также Венгрия подняла «мелкие технические вопросы», связанные с запретом на нефть. Источники Bloomberg заявили, что сроки утверждения шестого пакета санкций послами ЕС пока не известны.

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС согласовали частичный запрет на импорт нефти из России.

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Евросоюз около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против России за развязанную Кремлем полномасштабную войну в Украине, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не готова была поддержать эмбарго на российскую нефть.

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Агентство Reuters, которое ознакомилось с черновиком документа, 30 мая сообщало, что шестой пакет санкций может включать запрет на импорт нефти морским путем, а санкции против поставок нефти по трубопроводу в Венгрию, Словакию и Чехию, которые не имеют выхода к морю, будут введены позже.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90%. Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.

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Редактор: Нина Григорская

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