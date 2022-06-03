В шестой пакет санкций Евросоюза против РФ включили Кабаеву, детей Пескова и российских убийц в Буче
Евросоюз официально ввел шестой пакет санкций против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)
В шестой пакет санкций Евросоюза против России за полномасштабное вторжение в Украину включили предполагаемую любовницу российского диктатора Владимира Путина Алину Кабаеву, а также дочь, сына и жену пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Детали санкционного пакета опубликовал Официальный журнал ЕС в пятницу, 3 июня. Также под персональные санкции, в частности, попали:
- основатель Яндекса Аркадий Волож;
- сын приближенного к Путину бизнесмена Евгения Пригожина Павел;
- командир 64-й отдельной мотострелковой бригады полковник Азатбек Омурбеков, который руководил российскими оккупантами в Буче Киевской области;
- военные российской 64-й бригады, которые совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче;
- начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, который руководил осадой Мариуполя;
- жена главы российской сталелитейной компании Северсталь Александра Мордашова;
- глава Роскомнадзора Андрей Липов;
- «назначенный» российскими оккупантами так называемый «глава» Херсонской ОГА Владимир Сальдо, его «заместитель» Кирилл Стремоусов, марионетка Кремля в Мелитополе Галина Данильченко;
- журналисты пропагандистского агентства РИА Новости;
- владелец Независимой Нефтегазовой компании Эдуард Хуйданатов и другие.
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