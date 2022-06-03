В шестой пакет санкций Евросоюза против РФ включили Кабаеву, детей Пескова и российских убийц в Буче 3 июня, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз официально ввел шестой пакет санкций против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В шестой пакет санкций Евросоюза против России за полномасштабное вторжение в Украину включили предполагаемую любовницу российского диктатора Владимира Путина Алину Кабаеву, а также дочь, сына и жену пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Детали санкционного пакета опубликовал Официальный журнал ЕС в пятницу, 3 июня. Также под персональные санкции, в частности, попали:



основатель Яндекса Аркадий Волож;

сын приближенного к Путину бизнесмена Евгения Пригожина Павел;

командир 64-й отдельной мотострелковой бригады полковник Азатбек Омурбеков, который руководил российскими оккупантами в Буче Киевской области;

военные российской 64-й бригады, которые совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче;

начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, который руководил осадой Мариуполя;

жена главы российской сталелитейной компании Северсталь Александра Мордашова;

глава Роскомнадзора Андрей Липов;

«назначенный» российскими оккупантами так называемый « глава» Херсонской ОГА Владимир Сальдо, его « заместитель» Кирилл Стремоусов, марионетка Кремля в Мелитополе Галина Данильченко;

глава» Херсонской ОГА Владимир Сальдо, его заместитель» Кирилл Стремоусов, марионетка Кремля в Мелитополе Галина Данильченко; журналисты пропагандистского агентства РИА Новости;

владелец Независимой Нефтегазовой компании Эдуард Хуйданатов и другие.

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