В шестой пакет санкций Евросоюза против РФ включили Кабаеву, детей Пескова и российских убийц в Буче

3 июня, 16:31
Цей матеріал також доступний українською
Евросоюз официально ввел шестой пакет санкций против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз официально ввел шестой пакет санкций против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В шестой пакет санкций Евросоюза против России за полномасштабное вторжение в Украину включили предполагаемую любовницу российского диктатора Владимира Путина Алину Кабаеву, а также дочь, сына и жену пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Детали санкционного пакета опубликовал Официальный журнал ЕС в пятницу, 3 июня. Также под персональные санкции, в частности, попали:

  • основатель Яндекса Аркадий Волож;
  • сын приближенного к Путину бизнесмена Евгения Пригожина Павел;
  • командир 64-й отдельной мотострелковой бригады полковник Азатбек Омурбеков, который руководил российскими оккупантами в Буче Киевской области;
  • военные российской 64-й бригады, которые совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче;
  • начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, который руководил осадой Мариуполя;
  • жена главы российской сталелитейной компании Северсталь Александра Мордашова;
  • глава Роскомнадзора Андрей Липов;
  • «назначенный» российскими оккупантами так называемый «глава» Херсонской ОГА Владимир Сальдо, его «заместитель» Кирилл Стремоусов, марионетка Кремля в Мелитополе Галина Данильченко;
  • журналисты пропагандистского агентства РИА Новости;
  • владелец Независимой Нефтегазовой компании Эдуард Хуйданатов и другие.

Новость дополняется…

Видео дня

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Санкции против России Дмитрий Песков Алина Кабаева Санкции Запада Западные санкции Санкции ЕС Санкции Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X