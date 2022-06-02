Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России — журналист 2 июня, 17:03 Цей матеріал також доступний українською В Евросоюзе согласовали шестой пакет санкций против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Послы стран Евросоюза в четверг, 2 июня, утвердили шестой пакет санкций против России, который включает частичное эмбарго на импорт российской нефти. Об этом написал в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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По информации Йозвяка, ЕС исключил из санкционного списка главу РПЦ и приспешника российского диктатора патриарха Кирилла. Детали должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС в пятницу, 3 июня.

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Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, санкции предусматривают запрет на поставки сырой нефти из России морем в течение шести месяцев и нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Поставки нефти по трубопроводу временно сохранятся — это уступка ЕС Венгрии и другим странам, у которых нет выхода к морю и которые зависят от нефтепровода Дружба.

Также пакет санкций включает отключение российских Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от системы SWIFT.

По информации Bloomberg, послы ЕС согласились на требование Венгрии исключить из санкционного списка патриарха Кирилла, хотя это «многих разозлило». Сообщается, что среди людей, которые попадут под санкции, — бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей Путина.

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС согласовали частичный запрет на импорт нефти из России.

Евросоюз около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против России за развязанную Кремлем полномасштабную войну в Украине, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не готова была поддержать эмбарго на российскую нефть.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90%. Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.

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