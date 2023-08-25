Грузия не пропустила на свою территорию из России шестерых украинских заключенных, которых незаконно вывезли из Украины 25 августа, 20:29 КПП Верхний Ларс, где уже восемь суток находятся украинцы (Фото:rs.ge)

СМИ сообщили, что шестерых мужчин-украинцев не пропустили в Грузию из России. Пятеро из них были заключенными в Херсонской области, незаконно вывезенными в Россию. Еще один — украинец, который въехал в Россию, попал в фильтрационный лагерь, а сейчас освободился и хочет выехать из РФ.

Российское издание Медиазона со ссылкой на главу организации Unmode, которая помогает херсонским заключенным, Айдану Федосик пишет, что грузинские пограничники не пропустили на территорию Грузии украинцев впервые. Формулировка причины отказа — «по другим причинам».

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Федосик утверждает, что мужчины категорически отказываются возвращаться в Россию. Они находятся в буферной зоне уже восьмые сутки.

Суспільне со ссылкой на одного из шестерых украинцев по имени Михаил Стреляный пишет, что украинцы находятся на КПП Верхний Ларс спят на полу на двух матрасах, получают воду и еду от волонтеров и до сих пор не получили консульской поддержки.

Стреляный рассказал, что 31 мая прилетел в аэропорт Адлер, чтобы забрать свою сестру в Европу, поскольку он там проживает.

«В аэропорту на КПП мне дали бумажку, где было необходимо подписать, что я поддерживаю „сво“, что я поддерживаю вхождение Херсонской, Запорожской областей в состав России, что я поддерживаю российский Крым и еще перечень из 11 вопросов. Я отказался их подписывать, после чего меня завели в отдельный кабинет в аэропорту и начали избивать», — описал он причины, по которым был задержан в России.

По словам украинца, после суток в Сочинском райотделе полиции Соинский городской суд приговорил его к 15 суткам заключения за неповиновение сотрудникам полиции.

«После того, как я отбыл эти 15 суток, при выходе меня встретили опять же сотрудники полиции и повторилось то же самое. И так вот четыре раза, в итоге я 58 дней провел в КПЗ, не выходя вообще на улицу, и периодически меня били, унижали, называли нацистом, хохлом и так далее за мою позицию, что я не поддерживал „сво“», — утверждает мужчина.

После этого Стреляный попал в депортационную тюрьму, где познакомился с бывшими заключенными из Херсонской и Запорожской областей, которых насильно вывезли за пределы Украины, когда территория, на которой они находились, попала под оккупацию.

«Их били, унижали, забрали всю одежду и привезли в миграционную тюрьму. Документы российские они брать отказываются и поэтому сидят там и ждут. Среди них есть настоящие патриоты Украины и жаль этих людей, которые, возможно, когда-то оступились, но они остаются нашими гражданами и нуждаются в помощи государства. Тюрьма эта называется центр содержания иностранных граждан, микрорайон Гулькевичи, поселок Новоукраинское. По моим данным, там находится около 150 заключенных, из них большая часть украинцев, которые отбывали наказание в Херсонской, Запорожской областях», — сказал мужчина.

Стреляный сообщил, что на грузинскую границу их привезли в наручниках и на КПП поставили печать о запрете въезда в РФ.

«Нам отказали во въезде (в Грузию - ред.) по их причинам, добиться никакой информации не смогли. Начали обращаться к начальнику КПП о предоставлении убежища, нам отказали и вообще нам не дают никакой информации. После того, как нам отказали во въезде, мы на территорию РФ не планируем возвращаться никогда, потому что боимся за свою жизнь и здоровье», — заявил он.

Стреляный также утверждает, что с момента их прибытия на КПП Верхний Ларс, с ними не связался ни один украинский дипломат, а три дня назад одного из мужчин хотели похитить неизвестные.

«Двое гражданских прибыли на территорию КПП Верхний Ларс и пытались его скрутить и доставить в автомобиль. Они были без формы, благодаря только тому, что мы подняли шум, подошли грузинские пограничники и не позволили этим лицам забрать его с собой. Люди были крупные, спортивного телосложения, возможно это были представители силовых структур России», — сказал мужчина.

Он также рассказал, что одного из украинцев представители миграционной тюрьмы пытались заманить на российский КПП.

В комментарии Бабелю пресс-служба МИД Украины заявила, что министерство вместе с компетентными органами Украины уже занимается этим делом.

«Сейчас осуществляется проверка их лиц и юридических аспектов отбытия определенного судом наказания, прорабатывается вопрос их возвращения в Украину», — сказали в ведомстве.