Сегодня Совбез ООН проведет заседание по Украине: что планируют обсудить
Совбез ООН обсудит круг вопросов, связанных с последствиями полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Jeenah Moon/File Photo/Reuters)
В среду, 24 августа, Совбез ООН проведет заседание, на котором обсудят вопросы, связанные с последствиями полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, пишет Укринформ.
Заседание пройдет в День независимости Украины. Его инициаторами выступили США и страны Европы. Речь идет о Великобритании, Франции, Норвегии, Ирландии и Албании.
Совет Безопасности ООН обсудит ряд вопросов касательно безопасности и гуманитарных проблем, связанных с российской агрессией.
Заседание начнется в 17:00 по Киеву.
24 августа исполнилось шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения России.
Россия напала на Украину 24 февраля. 24 августа — 182-й день полномасштабной войны. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами. Украину поддерживает весь цивилизованный мир, предоставляя военную и финансовую помощь.
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