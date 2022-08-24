Сегодня Совбез ООН проведет заседание по Украине: что планируют обсудить

24 августа, 16:11
Совбез ООН обсудит круг вопросов, связанных с последствиями полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Jeenah Moon/File Photo/Reuters)

Совбез ООН обсудит круг вопросов, связанных с последствиями полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Jeenah Moon/File Photo/Reuters)

В среду, 24 августа, Совбез ООН проведет заседание, на котором обсудят вопросы, связанные с последствиями полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, пишет Укринформ.

Заседание пройдет в День независимости Украины. Его инициаторами выступили США и страны Европы. Речь идет о Великобритании, Франции, Норвегии, Ирландии и Албании.

Видео дня

Читайте также:

Украинцы едины как никогда в борьбе против российского врага (Фото:ПСОПУ) Полгода большой борьбы. Как полномасштабная война изменила армию, политику, экономику и, наконец, всех украинцев — экспертный анализ НВ

Совет Безопасности ООН обсудит ряд вопросов касательно безопасности и гуманитарных проблем, связанных с российской агрессией.

Заседание начнется в 17:00 по Киеву.

24 августа исполнилось шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения России.

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 августа — 182-й день полномасштабной войны. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

Читайте также:
Зеленский о шести месяцах войны: Украина изменила историю, мир и изменилась сама

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами. Украину поддерживает весь цивилизованный мир, предоставляя военную и финансовую помощь.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Совбез ООН Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X