Сегодня Совбез ООН проведет заседание по Украине: что планируют обсудить 24 августа, 16:11 Совбез ООН обсудит круг вопросов, связанных с последствиями полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Jeenah Moon/File Photo/Reuters)

В среду, 24 августа, Совбез ООН проведет заседание, на котором обсудят вопросы, связанные с последствиями полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, пишет Укринформ.

Заседание пройдет в День независимости Украины. Его инициаторами выступили США и страны Европы. Речь идет о Великобритании, Франции, Норвегии, Ирландии и Албании.

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Совет Безопасности ООН обсудит ряд вопросов касательно безопасности и гуманитарных проблем, связанных с российской агрессией.

Заседание начнется в 17:00 по Киеву.

24 августа исполнилось шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения России.

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 августа — 182-й день полномасштабной войны. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами. Украину поддерживает весь цивилизованный мир, предоставляя военную и финансовую помощь.

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