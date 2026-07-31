Италия закрыла Шенгенскую зону для Испании на фоне наплыва мигрантов

Мигранты в Сеуте направляются к границе с Марокко, покидая Испанию, 31 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Jon Nazca)

Министерство внутренних дел Италии распорядилось о закрытии морских и воздушных границ с Испанией — де-факто закрыв Шенгенскую зону для этой страны.

Об этом 31 июля сообщает итальянское издание Ansa.

Как сообщили в МВД Италии, такое решение было принято на основании последних оперативных данных, проанализированных, в частности, на утреннем заседании Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ, которое проводил глава ведомства Маттео Пьянтедози.

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«Кроме того, по итогам телефонного разговора между министром Пьянтедози и его французским коллегой Лораном Нуньесом была достигнута договоренность о целесообразности усиления контроля вдоль сухопутной границы между двумя странами в рамках соглашений о сотрудничестве между полицейскими силами, ранее подписанных между Францией и Италией», — подытожили в ANSA.

В июле 2026 года Верховный суд Испании принял решение, согласно которому мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи (испанских автономных городов в Северной Африке), нельзя немедленно возвращать в соответствии со специальным режимом отказа в пересечении границы, действующим в этих анклавах.

30 июля тысячи человек прорвали границу между Марокко и Испанией, по меньшей мере 18 из них утонули или погибли в давке, пытаясь добраться до испанской Сеуты.

Чтобы добраться до Сеуты, расположенной на северном побережье Африки, мигранты часто плывут из марокканского города Фнидек, преодолевая около 5 километров. Другие пытаются пересечь границу вплавь из соседнего города Бельюнеш, где расстояние меньше.

31 июля глава МИД Италии Антонио Таяни призвал из-за сложившейся ситуации закрыть Шенгенскую зону для Испании.

«Кадры, поступающие из Сеуты, свидетельствуют о том, что решение правительства в Мадриде предоставить испанское — а значит, и европейское — гражданство более чем 500 000 нелегальных иммигрантов является крайне ошибочным и способствует торговле людьми», — сказал он.

В свою очередь, премьер Италии Джоржа Мелони заявила, что Италия не будет «сидеть сложа руки» в этой ситуации.

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«Мы созываем соответствующие ведомства, и по итогам этих встреч мы готовы принять меры — в том числе чрезвычайные — для защиты наших границ и безопасности наших граждан, такие как приостановка действия Шенгенского соглашения с Испанией. Мы не уступим ни на миллиметр в вопросе нелегальной иммиграции: защита наших границ, борьба с торговцами людьми и обеспечение эффективной репатриации и впредь будут оставаться политикой этого правительства», — заверила она.