Италия призывает закрыть Шенгенскую зону для Испании из-за наплыва мигрантов

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании после того, как 30 июля сотни мигрантов незаконно пересекли границу с Марокко в Сеуту.

На своей странице в X он заявил, что поддерживает закрытие зоны свободного передвижения с Испанией. Он объяснил, что «нелегальная и неконтролируемая иммиграция представляет угрозу национальной безопасности».

Реклама

«Кадры, поступающие из Сеуты, свидетельствуют о том, что решение правительства в Мадриде предоставить испанское — а значит, и европейское — гражданство более чем 500 000 нелегальных иммигрантов является крайне ошибочным и способствует торговле людьми», — сказал он.

Премьер Италии Джоржа Мелони заявила, что Италия не будет «сидеть сложа руки» в этой ситуации.

«Мы созываем соответствующие ведомства, и по итогам этих встреч мы готовы принять меры — в том числе чрезвычайные — для защиты наших границ и безопасности наших граждан, такие как приостановка действия Шенгенского соглашения с Испанией. Мы не уступим ни на миллиметр в вопросе нелегальной иммиграции: защита наших границ, борьба с торговцами людьми и обеспечение эффективной репатриации и впредь будут оставаться политикой этого правительства», — заверила она.

В июле Верховный суд Испании принял решение, согласно которому мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, нельзя немедленно возвращать в соответствии со специальным режимом отказа в пересечении границы, действующим в этих анклавах.

Тысячи человек прорвали границу между Марокко и Испанией 30 июля, по меньшей мере 18 из них утонули или погибли в давке, пытаясь добраться до испанской Сеуты.

Испания является основным пунктом назначения для мигрантов, ищущих в Европе лучших экономических возможностей или спасения от насилия в своих родных странах.

Чтобы добраться до Сеуты, расположенной на северном побережье Африки, мигранты часто плывут из марокканского города Фнидек, преодолевая около 5 километров. Другие пытаются пересечь границу вплавь из соседнего города Бельюнеш, где расстояние меньше.