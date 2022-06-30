ЕСПЧ потребовал от России не допустить казни двух британцев, «осужденных» в оккупированном Донецке 30 июня, 17:15 Слева направо: британцы Эйден Эслин, Шон Пиннер и марокканец Брагим Саадун в зале «суда» в оккупированном Донецке (Фото:handout via REUTERS)

Европейский суд по правам человека потребовал от России обеспечить неисполнение «смертного приговора» британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, которые защищали Украину в рядах ВСУ и были незаконно «осуждены» псевдосудом в оккупированном Донецке.

ЕСПЧ принял решение о временных мерах по делам Пиннер против России и Украины и Эслин против России и Украины (31217/22 и 31233/22) в четверг, 30 июня, сообщается на сайте суда.



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Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна гарантировать, что «смертная казнь» Пиннера и Аслина не будет приведена в исполнение, обеспечить надлежащие условия их содержания и предоставить им необходимую медицинскую помощь и лекарства. Также суд призвал правительство Украины обеспечить, «насколько это возможно, соблюдение конвенционных прав заявителей».

В тексте решения сказано, что Шон Пиннер и Эйден Эслин женаты или живут с украинками и считают Украину своим домом. В 2018 году они вступили в ряды ВСУ и позже присоединились к 36-й бригаде морской пехоты в Мариуполе Донецкой области.

В суде также напомнили, что вопрос юрисдикции территории, на которой удерживают военнопленных, является предметом рассмотрения в другом деле Украина и Нидерланды против России.

Ранее ЕСПЧ принял аналогичное решение в отношении гражданина Марокко Брагима Саадуна, также «приговоренного» к смерти псевдосудом в «ДНР».

Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что "приговорил" к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.



В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.



Глава МИД Британии Лиз Трасс обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой совместные усилия по освобождению из плена иностранных защитников Украины, которым кремлевский режим угрожает смертной казнью.



Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина расследует вынесение псевдосудом «ДНР» фиктивного приговора и принимает меры для того, чтобы все причастные к этому незаконному решению были привлечены к ответственности.



По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «приговор» иностранцам нужен России для внутренней пропаганды и не будет иметь юридических последствий.



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