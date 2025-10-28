Шатдаун в США: демократы 13-й раз заблокировали законопроект о государственном финансировании

Демократы в Сенате США во вторник, 28 октября, 13-й раз заблокировали принятый Палатой представителей законопроект, который должен был возобновить работу федерального правительства и положить конец 28-дневному шатдауну .

Об этом сообщает издание The Hill.

Как говорится в публикации, законопроект, предусматривавший финансирование правительства до 21 ноября, отклонили с результатом 54 голоса «за» и 45 «против». Таким образом, документ не получил необходимой поддержки 60 законодателей.

Издание пишет, что только трое членов Демократической партии поддержали продвижение законопроекта: Джон Феттерман (Пенсильвания), Кэтрин Кортес Масто (Невада) и Ангус Кинг (Мейн), который является независимым, но сотрудничает с демократами.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил перед голосованием, что республиканцы должны начать переговоры о продлении срока действия субсидий на медицинское страхование, которые заканчиваются, чтобы вернуть федеральных работников к работе.

Он отметил, что период открытой регистрации на рынке медицинского страхования по Закону о доступной медицинской помощи начинается 1 ноября.

«Республиканцы даже не хотят говорить об улучшении системы здравоохранения. Американцы находятся на грани кризиса здравоохранения, которого мы еще не видели за свою жизнь», — говорит Шумер.

В ответ лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тун заявил, что руководство его партии будет обсуждать вопрос о налоговых льготах на медицинское страхование только после того, как демократы проголосуют за разблокирование работы правительства.

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании. Сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.

По данным Reuters, шатдаун может стоить экономике США до $15 млрд в неделю в виде потерянного производства.