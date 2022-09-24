Глава Евросовета Мишель выступил за разрешение пускать в ЕС россиян, которые убегают от мобилизации 24 сентября, 11:45 Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что Европа должна разрешить въезд россиянам, которые не хотят выполнять приказ диктатора Владимира Путина и бегут из РФ после объявления мобилизации.

Об этом он сказал Politico.

По словам Мишеля, решение Путина изменило динамику войны, а Евросоюз должен продемонстрировать «открытость к тем, кто не хочет быть инструментом Кремля». Он говорит, что готов к консультациям с европейскими коллегами по поводу того, как этого можно достичь.

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«В общем, я думаю, что Европейский Союз [должен] принимать тех, кому угрожает опасность из-за их политических взглядов. Если в России люди находятся в опасности из-за своих политических взглядов, потому что они не следуют безумному решению Кремля начать эту войну в Украине, мы должны принять это во внимание», — сказал глава Евросовета.

Заявления Мишеля прозвучали перед встречей послов ЕС, во время которой будет подниматься этот вопрос.



С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС. Сейчас Финляндия фактически остается единственной страной-соседкой РФ, через которую россияне могут попасть в Европу по шенгенской визе.

23 сентября правительство Финляндии заявило, что «существенно ограничит» въезд россиян.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.



Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил «частичную мобилизацию» в России. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны.

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