«Основа для восстановления страны». Президент Евросовета поддержал создание Фонда солидарности с Украиной

19 марта, 05:51
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Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским идею создания Фонда солидарности с Украиной ( Ukraine Solidarity Fund, USF). Они поддержали такую инициативу.

Об этом он сообщил в Twitter 18 марта.

По словам Мишеля, через него будут предоставлять основные услуги и удовлетворять неотложные потребности украинцев. Высокопоставленный чиновник в структурах ЕС рассказал DW, что речь идет о жилье, еде, охране и здоровье.

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«Фонд предоставит ликвидные средства для продолжения поддержки власти и в долгосрочной перспективе станет основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения боевых действий», — заявил президент Евросовета.

Собеседник DW рассказал, что сначала деньги также будут выделять на оборонные усилия, а позже — на масштабные инвестиции для восстановления экономики, в частности, инфраструктуры, сетей, бизнеса «с целью укоренить Украину экономически на Западе».

Партнеры смогут внести свой вклад в фонд через международную конференцию доноров.

https://twitter.com/eucopresident/status/1504879041920315393?s=20&t=pGarDtxaWr6N52K_K9NUWg

18 марта Украина получила еще €300 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза. Первые €300 млн из €1,2 млрд поступили в Украину 11 марта.

За неделю с 10 по 17 марта ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в ходе войны, которую начала Россия, вырос по меньшей мере на 330 млрд грн, или на $8,3 млрд — до 1,8 трлн грн, или $62,6 млрд, сообщили в KSE.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Владимир Зеленский Шарль Мишель Война России против Украины

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