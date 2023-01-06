Глава Евросовета Шарль Мишель назвал «фальшивкой» заявления Путина о «перемирии»

6 января, 01:11
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Шарль Мишель призвал не верить Путину (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Шарль Мишель призвал не верить Путину (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Европейского совета Шарль Мишель сравнил заявления российского диктатора Владимира Путина о «перемирии на Рождество» с незаконными аннексиями украинских территорий после «референдумов».

"Заявление об одностороннем прекращении огня такое же фальшивое и лицемерное, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы", - сообщил Мишель.

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Он подчеркнул, что только полный вывод российских войск с территории Украины может стать началом восстановления мира.

https://twitter.com/CharlesMichel/status/1611103664797634561
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Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационных армий на украинской территории.

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил о российских ударах по Херсону перед Рождеством и массированной атаке на Украину в Новый год и посоветовал не воспринимать кремлевские заявления всерьез.

https://www.youtube.com/watch?v=UwrtRmdnm5M
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Путин Евросовет Рождество Война в Украине Шарль Мишель Перемирие Война России против Украины аннексия

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