Глава Евросовета Шарль Мишель назвал «фальшивкой» заявления Путина о «перемирии» 6 января, 01:11 Шарль Мишель призвал не верить Путину (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Европейского совета Шарль Мишель сравнил заявления российского диктатора Владимира Путина о «перемирии на Рождество» с незаконными аннексиями украинских территорий после «референдумов».



"Заявление об одностороннем прекращении огня такое же фальшивое и лицемерное, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы", - сообщил Мишель.

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Он подчеркнул, что только полный вывод российских войск с территории Украины может стать началом восстановления мира.

Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационных армий на украинской территории.



Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил о российских ударах по Херсону перед Рождеством и массированной атаке на Украину в Новый год и посоветовал не воспринимать кремлевские заявления всерьез.