На фоне возможной экстрадиции. Подозреваемый в госизмене Шарий в испанском суде назвал Путина преступником, а себя — «патриотом Украины» 8 сентября, 08:20 В Украине Шарий подозревается в госизмене (Фото:Скриншот/Анатолий Шарий/Youtube)

Подозреваемый в госизмене пророссийский блогер Анатолий Шарий на допросе в испанском суде назвал российского диктатора Владимира Путина преступником, а себя «патриотом Украины», аудиозапись допроса опубликовал адвокат Марк Фейгин в Telegram.

«Оккупация Крыма — это преступление, которое признало мировое сообщество. То, что началось 24 февраля, я не считаю спецоперацией. Это — агрессия против независимого государства со стороны агрессора РФ и преступного решения Путина, основанного на преступных советах преступников», — сказал Шарий.

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Пророссийский блогер утверждает, что он якобы «от первого дня» вторжение России считал агрессией.

«Я не знаю в своей жизни большего патриота Украины, чем я вообще», — сказал он.

По данным СБУ, с 2012 года Шарий помогал государственным и неправительственным структурам России проводить специальные информационные операции против Украины.



4 мая испанские власти задержали Шария по запросу украинских правоохранителей, которые вменяют ему государственную измену за поддержку кремлевского режима.

Позже появилась информация, что подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде.

Народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский выразил уверенность, что экстрадиция пропагандиста — вопрос времени.

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