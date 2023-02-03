В МИД Китая объяснили «шпионский шар» в небе над США 3 февраля, 17:08 Шар в небе над штатом Монтана, 1 февраля 2023 года (Фото:Chase Doak/via REUTERS)

В Министерстве иностранных дел КНР подтвердили, что замеченный над США воздушный шар запустили в Китае, но назвали его гражданским аэростатом, который ветром снесло с курса.

Как сообщает пресс-служба МИД Китая, шар использовали в основном в метеорологических целях. В ведомстве добавили, что Китай «сожалеет» о его непреднамеренном проникновении в воздушное пространство США «в связи с форс-мажорными обстоятельствами».



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Ранее спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что ведомство уже несколько дней наблюдает за китайским воздушным шаром, замеченным над северной территорией США. Он в том числе пролетал над Монтаной, где расположены пусковые шахты ядерных ракет. Военные решили не сбивать шар, опасаясь причинить вред гражданским.

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен в ближайшее время совершить поездку в Пекин на фоне обострения отношений между странами. По информации ABC News, Блинкен отложит визит из-за истории с шаром.