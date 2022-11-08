Если перевозил только шахеды. Из-за пожара на корабле в Астрахани россияне не смогут обстреливать Украину 2−3 недели — авиационный эксперт 8 ноября, 18:36 Пожар на российском корабле в Астрахани, 7 ноября (Фото:Кадр видео МЧС АСТРАХАНЬ via YouTube)

Авиационный эксперт Валерий Романенко, комментируя начавшийся 7 ноября пожар на корабле, стоящем на судоремонтном заводе Звездочка в Астрахани в эфире Радио НВ, сказал, что, если этот корабль перевозил только иранские беспилотники Shahed-136, россияне не смогут обстреливать Украину примерно 2−3 недели.



«Если это был полный корабль шахедов … Действительно, они потеряли немного времени, если этот корабль перевозил только Шахеды и пусковые к ним — ну там десяток пусковых, они небольшие, то, действительно, до нового рейса минимально 2−3 недели они потеряли времени для того, чтобы возобновить пуски по Украине», — сказал Романенко Радио НВ.

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Вечером 7 ноября российские СМИ сообщили о пожаре на судне на судоремонтном заводе Звездочка в Астрахани. Завод занимается ремонтом не только гражданских судов, но и кораблей ВМФ РФ, в том числе ремонтом их вооружения.

Главное управление разведки Минобороны Украины ранее отмечало, что Астрахань наряду с Махачкалой является одним из ключевых пунктов приема морских грузов из Ирана, в частности дронов-камикадзе Shahed-136 или по крайней мере комплектующих для их сборки. Туда они приходят партиями в разобранном состоянии.

В связи с этим украинский журналист Андрей Цаплиенко предположил, что сгоревший в Астрахани корабль, скорее всего, перевозил иранские беспилотники.

