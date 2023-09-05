Президент Румынии Йоханнис заявил, что территории страны не достиг ни один российский дрон 5 сентября, 19:17 Возгорание на территории Румынии, вероятно, в результате падения шахеда (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Президент Румынии Клаус Йоханнис во вторник, 6 сентября, заявил, что на территории страны не падали беспилотники страны-агрессора России.

Как сообщает G4Media.ro, во время пресс-конференции в Чинку Йоханнис сказал, что «ни одна деталь, ни дрон, ни какая-либо еще часть какого-либо устройства» не попали на территорию Румынии. Он заверил, что Румыния полностью контролирует свое воздушное пространство и имеет «чрезвычайно сильные гарантии безопасности».



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«Ничего не достигло Румынии, но да, мы обеспокоены, потому что эти нападения происходят на очень небольшом расстоянии от румынской границы. Министр обороны сообщил мне об атаках в 800 метрах от нашей границы», — добавил Йоханнис.

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, являющейся членом НАТО.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.



Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко также заявил, что во время атаки РФ на Украину дроны-камикадзе Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии.



В Минобороны Румынии "категорически опровергли" эту информацию. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что у Украины есть фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.

