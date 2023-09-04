Глава МИД Румынии заявила, что «инцидентов» с шахедами на территории страны не было 4 сентября, 20:33 Спасатель тушит пожар в Одесской области (Фото:ГСЧС в Одесской области)

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску в понедельник, 4 сентября, заявила, что страна не подверглась атаке дронов-камикадзе Shahed, которые российские оккупанты выпустили по Одесской области Украины.

Как сообщает CNN, во время брифинга с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине Одобеску сказала, что российские атаки БПЛА не представляли прямой военной угрозы для территории или территориальных вод Румынии.



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«Конечно, существует риск несчастных случаев и инцидентов, но на данный момент это не тот случай», — заявила она.

Министр добавила, что Россия продолжает цинично атаковать гражданскую инфраструктуру и не дает Украине экспортировать украинское зерно.

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, являющейся членом НАТО.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко также заявил, что во время атаки РФ на Украину дроны-камикадзе Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии "категорически опровергли" эту информацию. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что у Украины есть фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.